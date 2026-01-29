Netflix-Doku-Reihe: Giovanni und Jana Ina Zarrella bekommen eigene Reality-Serie

Bei „Kaulitz & Kaulitz“ gewähren die Brüder Einblick in ihr Privatleben. Nun dreht Netflix die Doku-Serie „Die Zarrellas“ mit Sänger und Moderator Giovanni Zarrella und seiner Frau.
Moderator Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina bekommen ihre eigene Serie bei Netflix. Sie seien „eines der beliebtesten Promi-Paare Deutschlands“, teilte der Streamingdienst mit. Das Reality-Projekt erinnert an den Hit „Kaulitz & Kaulitz“, in dem die Zwillinge und Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz Einblick in ihr Privatleben gewähren.