Netflix-Doku in London präsentiert: Fünf Beckhams, drei Spice Girls und eine sehr elegante Premiere

Victoria Beckham strahlte bei der Premiere ihrer Netflix-Dokumentation in London. An ihrer Seite: Ehemann David, drei ihrer vier Kinder und drei Spice Girls. Nur Sohn Brooklyn fehlte. In der Doku spricht die Designerin erstmals offen über ihre Essstörung und dunkle Zeiten.
Es war die Nacht, von der Victoria Beckham (51) immer geträumt hatte. Selbst die Abwesenheit ihres ältesten Sohnes Brooklyn (26) konnte ihr das Strahlen nicht nehmen, als sie die mit Spannung erwartete Premiere ihrer Netflix-Dokumentation im Londoner Curzon Mayfair feierte. Die dreiteilige Serie trägt den Titel "Victoria Beckham" und erzählt ihre Reise vom Spice Girl über die Fußballerfrau bis hin zur erfolgreichen Modedesignerin.