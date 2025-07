Ein spärlich bekleideter Jason Momoa (46), die griesgrämig dreinblickende Wednesday Addams (Jenna Ortega, 22), eine ganz neue "Outlander"-Generation und das Live-Action-Seriendebüt eines der ikonischsten Horrorschurken überhaupt - das alles bietet der sommerliche Serienmonat August.

"Chief of War": Ab 1. August bei Apple TV+

Alle Fans von Hollywood-Hüne Jason Momoa können sich im August auf einen besonderen Serien-Leckerbissen freuen: In der Historienserie "Chief of War" spielt der "Fast & Furious"-Star oftmals nur mit einem knappen Lendenschurz bekleidet den hawaiianischen Krieger Ka'iana, der am Ende des 18. Jahrhunderts auf Hawaii den dauerkriegführenden Königen und Herrschern Einhalt gebieten will - und auch die neue Welt der Europäer kennenlernt.

Die Abenteuer- und Kriegsserie des Prestige-Streamingdienstes Apple TV+ bietet vor der atemberaubend schönen Kulisse der hawaiianischen Inseln packende Schlachten und eine epische, auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte. Die Darstellerinnen und Darsteller sprechen in der sehenswerten Produktion über weite Strecken polynesisch, sodass das Lesen von Untertiteln angesagt ist.

"Wednesday": Ab 6. August auf Netflix

Ab dem 6. August kehrt "Wednesday", die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie von allen, zurück auf die Bildschirme. In Staffel zwei ist die stets stoisch dreinblickende Hauptfigur Wednesday Addams an ihrer Nevermore-Akademie zu einem regelrechten Star geworden. In der Folge stürzt sie sich in neue Abenteuer und Mystery-Fälle. Daneben muss Wednesday mit der Tatsache zurechtkommen, dass sich sowohl Bruder Pugsley Addams (Isaac Ordonez, 16) als auch Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones, 55) mittlerweile permanent an ihrer Schule aufhalten.

Die mit Spannung erwartete zweite Staffel der Netflix-Erfolgsserie bietet eine ganze Menge neuer Schauspielstars im Cast. Dazu gehören der aus "The Sixth Sense" bekannte Haley Joel Osment (37), "Zurück in die Zukunft"-Star Christopher Lloyd (86) sowie der ikonische Charakterdarsteller Steve Buscemi ("Reservoir Dogs", 67).

Die neue "Wednesday"-Staffel erscheint zweigeteilt. Nach vier Episoden, die am 6. August starten, schließen vier weitere Folgen am 3. September die Season ab.

"Outlander: Blood Of My Blood": Ab 9. August bei MagentaTV

Am 9. August startet das "Outlander"-Spin-off "Blood Of My Blood" bei MagentaTV. Die romantische Historien- und Zeitreise-Serie, hinter der als Verantwortlicher "Outlander"-Macher Matthew B. Roberts steckt, wartet mit einer für Fans reizvollen Prämisse auf: Einmal mehr reisen Figuren durch die Zeit, doch dieses Mal sind es nicht Claire Fraser oder ihre Tochter Bree, sondern zunächst Claires Mutter Julia, gespielt von Hermione Corfield (31).

Diesen faszinierenden Twist hat ein neuer Trailer zu "Outlander: Blood Of My Blood" enthüllt. Claires Mutter Julia stolpert darin gewissermaßen in das Jahr 1714 - und muss sich wie später ihre Tochter in der für sie fremden Epoche zurechtfinden. Ehemann Henry Beauchamp (Jeremy Irvine, 35) setzt indes alles daran, seine Gattin zu finden, während Jamies Eltern Brian Fraser (Jamie Roy) und Ellen MacKenzie (Harriet Slater, 30) erst noch zueinanderfinden müssen.

"Alien: Earth": Ab 13. August bei Disney+

Das legendäre "Alien"-Franchise geht im August auf Disney+ weiter. Die Sci-Fi-Horrorserie "Alien: Earth" spielt ungewöhnlicherweise auf der Erde und chronologisch einige Jahre vor den Ereignissen des allerersten Films "Alien" aus dem Jahr 1979.

Ein mysteriöses Raumschiff stürzt in "Alien: Earth" mitten in einer Großstadt ab. Konzernchef Boy Kavalier (Samuel Blenkin, 29) schickt Wendy (Sydney Chandler, 29) und einige Kampfgefährtinnen und Gefährten los, um das Wrack zu untersuchen.

Das Besondere an Wendy: Sie war ein todkrankes menschliches Mädchen, dessen Bewusstsein in einen Android verpflanzt wurde, damit sie weiterleben kann. Nun verfügt sie ebenso wie ihre Begleiter über Fähigkeiten wie übermenschliche Stärke und Schnelligkeit. Diese werden auch bitter nötig sein, denn das abgestürzte "Schiff hat fünf verschiedene Lebensformen aus den finstersten Ecken des Universums aufgelesen", wie es im Trailer zur Serie heißt. Darunter befindet sich auch ein Xenomorph.