Netflix-Deal ist Geschichte: Diese Projekte planen Harry und Meghan jetzt

Der Multimillionen-Dollar-Deal mit Netflix soll bald Geschichte sein, dennoch wollen Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) angeblich weiter Fernsehen machen. Wie zunächst "The Sun" berichtete und "People" bestätigte, wird Netflix den lukrativen Vertrag der Sussexes nicht verlängern, wenn er im September ausläuft. Weiteren Medienberichten zufolge hat das Paar aber bereits neue Pläne in der Pipeline.

"Page Six" berichtet, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan bereit seien, einen First-Look-Vertrag mit Netflix zu unterzeichnen, wenn ihr Exklusivvertrag im Herbst ausläuft. Damit könnten die Sussexes Berichten zufolge eine ähnliche Vereinbarung anstreben wie die, die der Streaminganbieter mit der Produktionsfirma Higher Ground des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (63) und Michelle Obama (61) geschlossen hat. Eine Quelle berichtete "Page Six": "Es stehen weitere TV-Projekte mit dem Herzog und der Herzogin an." Netflix könnte diese Projekte der Sussexes dann durch den neuen Deal vor anderen Interessenten angeboten werden, mit eben einer Art vertraglich vereinbartem Vorkaufsrecht.

Nur eine Netflix-Show von Harry und Meghan wurde zum großen Erfolg

Die bereits abgedrehte zweite Staffel der Lifestyle-Show "With Love, Meghan" wird laut "People" trotz des Auslaufens des bisherigen Deals wie geplant im Herbst auf Netflix erscheinen. Der Vertrag von Harry und Meghan mit dem Streamingdienst war im September 2020 bekannt geworden. Die "New York Times" berichtete damals, dass ihre Produktionsfirma Dokumentarfilme, Doku-Serien, Spielfilme und Kindersendungen produzieren wolle und nannte die kolportierte Zahl von 100 Millionen US-Dollar für den Deal.

Produziert wurden letztlich die Dokumentarserie "Harry & Meghan" sowie "Live to Lead" über Personen wie Ruth Bader Ginsburg oder Greta Thunberg, "Heart of Invictus" über die von Prinz Harry gegründeten Invictus Games für kriegsversehrte Athletinnen und Athleten sowie "Polo" und "With Love, Meghan". Bis auf "Harry & Meghan" soll keines der Projekte ein großer Erfolg gewesen sein.

Meghan konzentriert sich auf ihr neues Unternehmen

Die Herzogin von Sussex konzentriert sich unterdessen nun angeblich auf ein anderes Projekt: ihr Unternehmen "As Ever". "Die Marke entwickelt sich mit neuen Produkten weiter, die ihrer Vision von hochwertigen Lifestyle-Produkten zu erschwinglichen Preisen entsprechen", sagte ein Insider "Page Six".

Dazu passt auch, dass Meghan ihren Podcast "Confessions of a Female Founder" vorerst nicht um eine zweite Staffel verlängert. Der Grund soll auch hier sein, dass "As Ever" nun in den Vordergrund treten soll. Der Podcast war genau wie die Lifestyle-Marke und die erste Staffel der Netflix-Show "With Love, Meghan" im Frühjahr gestartet. Mit seinem Ende ist auch das zweite Podcast-Projekt der Herzogin erst mal vorüber. Mit Spotify gab es zuvor einen Deal, der jedoch nach nur einer Staffel von Meghans "Archetypes"-Podcast wieder endete.

Immer wieder wird auch spekuliert, ob es ein neues Enthüllungsbuch von Meghan und Harry geben könnte. Harrys Memoiren "Reserve" (2023) brachten ihm laut Berichten einige Millionen Dollar ein. Ob es konkrete neue Buchprojekte gibt, ist bisher nicht bekannt. Stoff genug hätte das Paar, das sich 2020 aus der britischen Königsfamilie zurückgezogen hat und in die USA gezogen ist, mit Sicherheit. Meghan und Harry leben mit ihren beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (4) im kalifonischen Montecito.