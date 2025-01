Was bringt das neue Jahr? Wir stellen die elf interessantesten Streaming-Serien vor, die im Januar bei Netflix, Prime Video, Disney+ und Co. starten.

1. Mayfair Witches

Wie lebt es sich so als Hexe, die zwar Heilerin sein will, aber ohne es zu wissen, einen Dämon zur Welt gebracht hat? Die Frage beschäftigt Rowan Mayfair (Alexandra Daddario) in der zweiten Staffel von „Mayfair Witches“. Nebenbei beweist die Fantasyserie einmal mehr, dass Anne Rices Gesamtwerk mehr zu bieten hat als den 13-bändigen Zyklus „Chronik der Vampire“, zu dem „Interview mit einem Vampir“ gehört. Magenta TV, 6. Januar

2. Nachts im Paradies

Frank Schmolkes Graphic Novel „Nachts im Paradies“ begleitet den Taxifahrer Vincent und seine Tochter Anna durch eine apokalyptische Nacht beim Münchner Oktoberfest. In der Serienfassung spielen Jürgen Vogel und Lea Drinda dieses unverwüstliche Vater-Tochter-Gespann. Magenta TV, 8. Januar

3. American Primeval

Der Western ist zurück: Nicht nur musikalisch und modisch, nachdem Beyoncé mit „Cowboy Carter“ den Marketing-Coup des Jahres gelandet hat, sondern auch auf den Bildschirmen. Das ist vor allem der Serie „Yellowstone“ zu verdanken. Da schaut Netflix nicht tatenlos zu: „American Primeval“ erzählt mit Saura Lightfoot-Leon und Taylor Kitsch in den Hauptrollen vom blutigen Aufeinanderprallen der Kulturen im amerikanischen Westen Mitte des 19. Jahrhunderts. Netflix, 9. Januar

4. On Call

Braucht die Welt wirklich noch eine weitere Polizeiserie, in der eine erfahrene Polizistin (Troian Bellisario) und ein Rookie (Brandon Larracuente) im kalifornischen Long Beach immer wieder aufs Neue auf Notrufe reagieren? Das Setting von „On Call“ klingt zwar ziemlich nach TV-Routine-Einsatz, aber immerhin ist auch Eriq LaSalle als Produzent, Regisseur und Darsteller dabei, der schon einst in „Emergency Room“ überzeugt hat. Prime Video, 9. Januar

5. Gerry Star

Für alle, deren Fremdschäm-Bedarf durch Castingshows und Trash-TV-Perlen noch nicht gedeckt ist, hat Prime Video diese Mockumentary erfunden: Gerry Star (Sascha Nathan) hält sich nicht nur für den besten Musikproduzenten aller Zeit, sondern auch für einen unwiderstehlichen Frauenschwarm. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Damit das auch wirklich lustig wird, spielen Lars Rudolf, Anna Sawatzki oder Robert Stadlober mit. Prime Video, 10. Januar

6. Lockerbie: A Search For Truth

Im Dezember 1988 stürzte nach einem Bombenanschlag ein Passagierflugzeug über der schottischen Kleinstadt Lockerbie ab. 270 Menschen kamen ums Leben. In der Sky-Eigenproduktion spielt Colin Firth einen Mann, bei dem Anschlag seine Tochter verloren hat und seither nach Ursachen der Tat forscht. Sky/Wow, 16 . Januar

7. Severance

Diese schrullige Serie von Ben Stiller und Dan Erickson hat sich in der ersten Staffel schnell von einer Bürosatire in einen Thriller verwandelt. In der zweiten Staffel versuchen nun Mark (Adam Scott) und seine Kollegen herauszufinden, welche Geheimnisse ihr Arbeitgeber, Lumon Industries, vor ihnen verbirgt. Apple TV+, 17. Januar

8. Prime Finder

Mathematiker sind die gefährlichsten Menschen der Welt. Das behauptet dieser britische Thriller. Es hat irgendwas mit Primzahlen zu tun, und weil der schnuckelige, aber etwas autistische Edward (Leo Woodall) kurz davorsteht, deren Geheimnis zu entschlüsseln, gerät er mitten hinein in ein Mordkomplott. „Prime Finder“ peppt die Story noch mit ein paar Verschwörungstheorien und Mystery-Elementen auf, und Ausgrabungen rätselhafter Artefakte gibt es auch. Apple TV+, 22. Januar

9. The Night Agent

Die Serie nach einem Roman von Matthew Quirk wurde vor knapp zwei Jahren zum Überraschungserfolg. Deshalb darf Gabriel Basso wieder den FBI-Agenten Peter Sutherland spielen, der, nachdem er die Präsidentin gerettet hat, für die mysteriöse Organisation „Night Action“ im Einsatz ist. Netflix, 23. Januar

10. Paradise

Was passiert, wenn in einem idyllischen Ort, der Rückzugsort für Superreichen und Supermächtige ist, ein grausiger Mord geschieht? Davon erzählt dieses Seriendrama, in dem Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson und Sarah Shahi in Hauptrollen zu sehen sind. Disney+, 28. Januar

11. Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft

Nein, das ist kein neues, mit Spezialeffekten vollgestopftes Marvel-Spektakel, sondern ein Zeichentrickfilm, der sich tatsächlich liebevolle darum bemüht, den Comic-Wurzeln des jugendlichen Helden gerecht zu werden. Disney+, 29. Januar