Netflix-Chef über Herzogin Meghan: Sie wird unterschätzt

Netflix-Co-CEO Ted Sarandos hat sich in einem Interview zu Herzogin Meghan und deren Netflix-Format "With Love, Meghan" geäußert. Darin erklärt er, warum die Ehefrau von Prinz Harry "unterschätzt" wird.

Ted Sarandos (60), Chief Content Officer und Co-CEO bei Netflix, hat im Interview mit dem US-Branchenmagazin "Variety" über die Zusammenarbeit mit Herzogin Meghan (43) und Ehemann Prinz Harry (40) gesprochen. Im Jahr 2020 hatte das Paar einen angeblich 100 Millionen Dollar schweren Deal mit dem Streamingdienst abgeschlossen. Es folgten mehrere Formate, darunter eine Polo-Doku und die zuletzt erschienene Lifestyle-Serie "With Love, Meghan".

Darin empfängt die Herzogin von Sussex prominente Gäste wie Schauspielerin Mindy Kaling (45) oder Abigail Spencer (43). Die achtteilige Serie, die bei vielen Kritikern durchfiel, zeigt die ehemalige "Suits"-Darstellerin unter anderem beim Kochen, der Organisation von kinderfreundlichen Teepartys, beim Honigernten, Wandern und der Herstellung von Erntekörben. Eine zweite Staffel soll folgen. In den Episoden wirbt Meghan auch für ihre Lifestyle-Marke "As ever". "Wir sind ein passiver Partner in Meghans Unternehmen, und es ist im Moment ein großes Entdeckungsmodell im E-Commerce für uns", erklärt Sarandos zur Beteiligung des Streamingdienstes an Meghans Marke, die ab Frühjahr 2025 ihre Produkte in die US-Regale bringen soll.

"Die Menschen sind fasziniert von Meghan"

Auf die Frage, warum Meghan die richtige Person gewesen sei, auf die der Streamingriese setzte, erklärte der Co-CEO: "Ich glaube, Meghans Einfluss auf die Kultur wird unterschätzt. Als wir den Trailer für die Doku-Serie 'Harry & Meghan' veröffentlichten, wurde alles, was auf dem Bildschirm zu sehen war, tagelang in der Presse seziert." Dazu hätten etwa Meghans Schuhe gezählt, "die auf der ganzen Welt ausverkauft waren. Die Hermès-Decke, die auf dem Stuhl hinter ihr lag, war überall auf der Welt ausverkauft. Die Menschen sind fasziniert von Meghan Markle. Sie und Harry werden zu sehr abgetan."

Es wird viel darüber spekuliert, ob Netflix den in diesem Jahr auslaufenden Vertrag von Prinz Harry und Herzogin Meghan, der dem Vertrag mit Barack (63) und Michelle Obama (61) ähnelt, verlängern wird. Zu den Obamas gefragt, sagte Sarandos: "Ich möchte mich nicht zu den Verlängerungen von Partnerschaften äußern. Im Allgemeinen sind die Verträge, die wir abgeschlossen haben, maßgeschneidert und auf die Leistung abgestimmt. Wir skizzieren, was wir in den nächsten fünf Jahren gemeinsam tun werden, und verpacken es in einen Vertrag."