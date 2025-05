Netflix-Zuschauer in Deutschland zeigen sich in dieser Woche besonders vielseitig: Gleich vier neue Serien haben es in die Top 10 geschafft. Doch trotz der frischen Konkurrenz bleibt „You“ (Staffel 5) weiterhin unangefochten auf Platz 1. Ein Überblick über die aktuellen Trends und die Neuzugänge in den Charts.

„You“ (Staffel 5): Der Serienkiller bleibt das Maß aller Dinge

Die düstere Thriller-Serie rund um Joe Goldberg lässt auch in ihrer finalen Staffel die Konkurrenz weit hinter sich. Mit gewohnt perfider Spannung und einem neuen Setting hält „You“ weiterhin die Spitzenposition – selbst vier starke Neuzugänge konnten dem Platzhirsch bislang nichts anhaben.

Die Neueinsteiger: Vier frische Titel in den Top 10

Platz 2: Eternauta / The Eternaut

Diese argentinische Science-Fiction-Serie ist mehr als nur eine Apokalypse-Story. Basierend auf dem gleichnamigen Kult-Comic von Héctor G. Oesterheld*, erzählt „Eternauta“ von einer tödlichen Schneekatastrophe in Buenos Aires, die sich bald als erster Angriff einer außerirdischen Invasion entpuppt. Ricardo Darín brilliert als Juan Salvo, der gemeinsam mit Freunden ums Überleben kämpft. Die Produktion setzt neue Maßstäbe im argentinischen Fernsehen – mit aufwendigem Virtual-Production-Design und authentischen Drehorten. Ein Muss für Sci-Fi-Fans und Comic-Liebhaber.

Platz 3: The Four Seasons

Diese Ensemble-Dramedy mit Tina Fey und Steve Carell basiert auf dem gleichnamigen Filmklassiker von 1981. Eine Gruppe langjähriger Freunde wird durch die Trennung eines Paares auf den Prüfstand gestellt. In vier Episoden – jeweils eine pro Jahreszeit – wird deutlich, wie zerbrechlich selbst die engsten Bindungen sein können, wenn sich das Leben verändert. Charmant, humorvoll und emotional tiefgründig.

Platz 4: Asterix & Obelix: Der Kampf der Häuptlinge

Gallischer Humor trifft auf römische Ambitionen: In dieser Neuinterpretation des Klassikers* verlieren Asterix und Obelix ihren Zaubertrank-Meister an den Gedächtnisschwund. Das Dorf steht nun schutzlos da – und muss sich auf neue Taktiken gegen die römische Übermacht besinnen. Ideal für Familien und alle, die mit Asterix aufgewachsen sind.

Platz 8: Der Schatten

Die deutsche Produktion nach dem Roman von Melanie Raabe* feiert ihr Netflix-Debüt nach Erstausstrahlung in der ZDFmediathek. Birgit Minichmayr spielt die Journalistin Norah Richter, die in Wien eine düstere Prophezeiung erhält: Schon bald werde sie einen Mann namens Arthur Grimm töten. Diese Vorhersage setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die Norah an ihre psychischen und moralischen Grenzen führt. Die Serie wirft einen intensiven Blick auf Schuld, Macht und psychische Abgründe – auch wenn nicht alle Fans der Buchvorlage von der Adaption überzeugt sind.

Weiterhin in den Netflix-Charts

Neben den vier Neueinsteigern behaupten sich auch einige Dauerbrenner erfolgreich in den Netflix-Top-10. Die romantische Western-Serie „Ransom Canyon“ und die schwedische Krimiserie „Die Glaskuppel“ sind mittlerweile seit drei Wochen vertreten.

Auffällig ist auch das Comeback der allerersten Staffel von „You“, die dank des Hypes um Staffel 5 erneut viele Zuschauer anzieht – sie bleibt bereits seit sieben Wochen in den Charts. Am längsten vertreten ist allerdings das bedrückende Drama „Adolescence“, das mit seiner düsteren Geschichte nun schon seit acht Wochen in der Topliste verweilt.

Fazit

Die Netflix-Top-10 in Deutschland zeigen derzeit eine beeindruckende Vielfalt: Von Science-Fiction und Comedy bis hin zu düsteren Dramen ist alles dabei. Neue Serien wie „Eternauta“ und „The Four Seasons“ setzen starke Akzente, doch „You“ beweist, dass ein durchdachtes Serienfinale das Publikum auch in der fünften Staffel noch fesseln kann.