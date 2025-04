Was lange währt, wird endlich wieder gestreamt: Nach über zwei Jahren Pause meldet sich die Erfolgsserie „You – Du wirst mich lieben“ mit der fünften Staffel zurück – und übernimmt sofort die Spitze der Netflix-Top-10.

In der letzten Woche war die finale Staffel nicht nur die meistgesehene englischsprachige Serie auf der Plattform weltweit, sondern thront auch in Deutschland auf Platz 1 der Serien-Charts. Über 10 Millionen Aufrufe weltweit in der ersten Woche zeigen: Joe Goldberg hat die Streamingwelt noch lange nicht losgelassen.

„You“ – Darum geht’s in der Serie – und das erwartet uns in Staffel 5

„You“ erzählt seit Staffel 1 die Geschichte des charmanten, aber gefährlich obsessiven Joe Goldberg, gespielt von Penn Badgley. Was zunächst wie eine romantische Liebesgeschichte beginnt, entpuppt sich rasch als Psychothriller über Besessenheit, Manipulation – und Mord. Joe soll dabei nicht als klassischer Bösewicht gezeigt werden – sondern als Mann mit einem verzerrten Bild von Liebe, der immer wieder versucht, sich selbst als guten Menschen zu sehen.

In Staffel 5, die gleichzeitig das große Finale der Serie ist, kehrt Joe zurück nach New York – an den Ort, an dem alles begann. Hier will er ein neues, besseres Leben führen. Joe ist inzwischen ein gefeierter Star, bekannt in der Öffentlichkeit, geliebt von den Medien. Doch kann jemand wie er wirklich ein normales Leben führen? Seine Vergangenheit holt ihn schneller ein, als ihm lieb ist.

Die neue Staffel verspricht nicht nur einen inhaltlichen Abschluss, sondern auch zahlreiche neue Figuren, überraschende Wendungen und einen finalen Blick in die Psyche eines Mannes, der immer wieder zwischen Reue und Rückfall schwankt. Für Fans besonders interessant: Die Macher der Serie hatten von Anfang an fünf Staffeln geplant – und wollen die Geschichte nun konsequent zu Ende erzählen. Keine Spoiler, aber: Es wird blutig. Und sehr persönlich.

Was sonst noch in den Netflix-Charts angesagt ist

Neben „You“ finden sich in den aktuellen Netflix-Charts weitere sehenswerte Produktionen:

Platz 2 : „Die Glaskuppel“ – ein dystopisches Drama mit Mystery-Elementen, das derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.

: „Die Glaskuppel“ – ein dystopisches Drama mit Mystery-Elementen, das derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Platz 3 : „Ransom Canyon“ – die romantische Western-Serie begeistert mit Cowboys und Familienkonflikten.

: „Ransom Canyon“ – die romantische Western-Serie begeistert mit Cowboys und Familienkonflikten. Platz 4 : „Der Gärtner“ – die spanische Thriller-Serie rutscht von Platz 1 auf Platz 4, bleibt aber ein Dauerbrenner.

: „Der Gärtner“ – die spanische Thriller-Serie rutscht von Platz 1 auf Platz 4, bleibt aber ein Dauerbrenner. Platz 5: „Adolescence“ – bereits seit sieben Wochen in den deutschen Top 10, punktet die düstere Serie weiterhin bei den Fans.

International sorgt unterdessen auch die Serie „Black Mirror“ mit neuen Folgen für Gesprächsstoff, während der Wrestling-Hype rund um „WWE Raw“ durch WrestleMania 41 ein breites Publikum anzieht.