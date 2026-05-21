Netflix bestätigt das Aus: Emily in Paris endet mit Staffel 6

Nach sechs Staffeln ist Schluss: Netflix hat bestätigt, dass "Emily in Paris" nach den kommenden Folgen endet. Die Dreharbeiten zur finalen Runde haben bereits begonnen. Zunächst verschlägt es Lily Collins nach Griechenland, später nach Monaco und Paris.

Es ist ein Abschied mit Ansage und mit einem Videopost, der bei Fans der Erfolgsserie kaum trockenere Augen lässt: Lily Collins (37) hat am Donnerstag in einer ihrer Instagram-Storys verkündet, dass "Emily in Paris" nach sechs Staffeln sein Ende findet. "Nach sechs unvergesslichen Jahren, in denen ich Emily Cooper gespielt habe, möchte ich euch mitteilen, dass die kommende sechste Staffel unsere letzte sein wird", sagt Collins in dem Clip. Netflix bestätigte ebenfalls gleichzeitig offiziell, dass Staffel 6 die finale Runde der romantischen Komödie sein wird.

Die Dreharbeiten haben bereits begonnen, und zwar nicht in Paris, sondern zunächst unter griechischer Sonne. Anschließend soll die Produktion nach Monaco weiterziehen, bevor die Geschichte rund um die Chicagoer Marketing-Expertin Emily Cooper schließlich dort endet, wo sie einst begann: in der Stadt der Liebe. Netflix hatte die Verlängerung um eine sechste Staffel bereits im Januar nach dem Erfolg von Staffel 5 bekanntgegeben.

Serienschöpfer Darren Star blickt zurück

Auch Serienschöpfer Darren Star (64) meldete sich zum bevorstehenden Finale zu Wort. "'Emily in Paris' mit diesem außergewöhnlichen Cast und Crew zu machen, war die Reise meines Lebens", erklärte er in einem Statement. "Wir können es kaum erwarten, dieses letzte Kapitel mit euch zu teilen. Danke, dass ihr uns einen Teil eures Lebens habt sein lassen, eure Träume vom Reisen und eure Liebe zu Paris geteilt habt. 'Emily in Paris' wird immer bei uns sein!"

Collins selbst verspricht ihren Fans einen würdigen Abschluss. "Staffel 6 wird euch alles bringen, was ihr an der Serie liebt, und als finales Kapitel in Emilys Abenteuer ihres Lebens dienen", sagt die Schauspielerin. "Unser gesamter Cast und unsere Crew stecken unser ganzes Herz in diese fantastische Abschiedsstaffel. Ich kann es kaum erwarten, all die Magie, die noch vor uns liegt, zu erleben und unsere letzte Staffel mit euch auf die schickste Art und Weise zu feiern."