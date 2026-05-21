Netflix bestätigt das Aus: Emily in Paris endet mit Staffel 6

Nach sechs Staffeln ist Schluss: Netflix hat bestätigt, dass "Emily in Paris" nach den kommenden Folgen endet. Die Dreharbeiten zur finalen Runde haben bereits begonnen. Zunächst verschlägt es Lily Collins nach Griechenland, später nach Monaco und Paris.
Es ist ein Abschied mit Ansage und mit einem Videopost, der bei Fans der Erfolgsserie kaum trockenere Augen lässt: Lily Collins (37) hat am Donnerstag in einer ihrer Instagram-Storys verkündet, dass "Emily in Paris" nach sechs Staffeln sein Ende findet. "Nach sechs unvergesslichen Jahren, in denen ich Emily Cooper gespielt habe, möchte ich euch mitteilen, dass die kommende sechste Staffel unsere letzte sein wird", sagt Collins in dem Clip. Netflix bestätigte ebenfalls gleichzeitig offiziell, dass Staffel 6 die finale Runde der romantischen Komödie sein wird.