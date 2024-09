In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Netflix im Ausland auf Deutsch anschauen können, unabhängig von Ihrem aktuellen Standort.

Netflix bietet die Möglichkeit, sowohl die Wiedergabesprache als auch die Sprache der Benutzeroberfläche direkt in den Einstellungen zu ändern. Gehen Sie dazu auf das Profil, für das Sie die Sprache anpassen wollen. Im Menü bzw. in den Einstellungen können Sie unter Sprachen „Deutsch“ auswählen.

2. Sprache während der Wiedergabe ändern

Falls Sie bereits eine Serie oder einen Film gestartet haben und die Sprache ändern möchten, können Sie dies direkt während der Wiedergabe tun:

Audio & Untertitel: Klicken Sie auf das Symbol für „Audio und Untertitel“ (häufig als Sprechblase dargestellt). Deutsch auswählen: Wählen Sie „Deutsch“ unter den verfügbaren Audiosprachen aus. Falls diese Option nicht verfügbar ist, hat der Inhalt keine deutsche Tonspur. Möglicherweise gibt es aber deutsche Untertitel.

Diese Option ist besonders nützlich, wenn Sie in einer fremdsprachigen Umgebung sind, aber dennoch Ihre Inhalte auf Deutsch genießen möchten.

3. Nutzung eines VPNs für den Zugriff auf deutsche Inhalte

Falls Sie auf spezielle deutsche Inhalte zugreifen möchten, die möglicherweise nur in Deutschland verfügbar sind, könnten Sie ein VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) in Betracht ziehen. Ein VPN ermöglicht es Ihnen, Ihre IP-Adresse zu ändern und vorzutäuschen, dass Sie sich in Deutschland befinden. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf das deutsche Netflix-Angebot.

Wichtiger Hinweis: Die Nutzung eines VPNs kann gegen die Nutzungsbedingungen von Netflix verstoßen. Netflix unternimmt Schritte, um die Nutzung von VPNs zu blockieren, daher kann diese Methode riskant sein.

4. Deutschsprachige Inhalte filtern

Eine einfache Methode, um gezielt deutschsprachige Inhalte zu finden, ist die Nutzung der Suchfunktion: