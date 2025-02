Bei Ihnen steht eine Verabredung à la „Netflix and Chill“ an? Wir haben ein paar Filmtipps für solch einen Abend – damit auch garantiert die richtige Stimmung aufkommt.

Jemand hat Sie zu „Netflix and Chill“ eingeladen und Sie fragen sich, was das bedeutet? Mit großer Wahrscheinlichkeit möchte der- oder diejenige nicht nur mit Ihnen Netflix schauen und entspannen. Denn seit geraumer Zeit steht die Phrase „Netflix und Chill“ für recht eindeutige Absichten.

"Netflix and chill" ist ein Slangbegriff im Internet, der als Euphemismus für sexuelle Aktivitäten verwendet wird, entweder innerhalb einer Partnerschaft oder als Gelegenheitssex. Seit seiner ersten, nicht sexuellen Verwendung in einem Tweet im Jahr 2009 hat der Ausdruck in der Twitter-Community und auf anderen Social-Media-Seiten an Popularität gewonnen. Seit 2015 ist der Ausdruck "Netflix and Chill" ein Internet-Meme und seine Verwendung wird gemeinhin als "sexuell" verstanden.

Netflix selbst ist sich der Bedeutung des Ausdrucks bewusst und spielt beispielsweise auf Twitter auch immer wieder mit dem Meme, sowohl im Englischen als auch im Deutschen.

15 Filme für „Netflix and Chill“

Romantische und lustige Filme

Sie möchten bei Ihrem Abend zu zweit vor allem gemeinsam lachen und vielleicht ein paar Schmetterlinge im Bauch spüren? Dann schauen Sie diese Filme:

Liebe garantiert

In diesem Film geht es um Nick, der über eine bereits 986 Dates hatte ohne die große Liebe gefunden zu haben. Deswegen will er die Dating-Agentur verklagen und wendet sich an die Anwältin Susan. Die übernimmt den Fall, vor allem, um ihre kleine Kanzlei zu retten. Während der Arbeit an dem Fall kommen sich Nick und Susan ungeplant näher…

Freunde mit gewissen Vorzügen

Headhunterin Jamie und Art Director Dylan sind eigentlich nur Freunde. Sie stellen fest, dass sie beide gerne Sex hätten, aber keine Beziehung wollen. Also beschließen sie, „Friends with Benefits“ zu werden und miteinander ins Bett zu gehen. Ob das wirklich gutgehen kann, ohne dass die beiden Gefühle füreinander entwickeln?

La La Land

Ein leidenschaftlicher Jazzmusiker (Ryan Gosling) und eine aufstrebende Schauspielerin (Emma Stone) verlieben sich in Los Angeles, doch ihre Karrieren stellen ihre Beziehung auf die Probe. Perfekt für einen „Netflix and Chill“-Abend, weil die traumhafte Inszenierung und der romantische Soundtrack eine wunderbar verträumte Atmosphäre schaffen.

Wo die Lüge hinfällt

Bea (Sydney Sweeney) und Ben (Glen Powell) hatten ein perfektes erstes Date – bis alles schiefging. Als sie sich bei einer Hochzeit wiedersehen, geben sie vor, ein Paar zu sein, um ihre Familien und Freunde zu täuschen. Doch aus der gespielten Romanze könnte mehr werden. Perfekt für einen „Netflix and Chill“-Abend, weil die romantische Komödie voller Charme, Humor und prickelnder Chemie ist.

Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?

Journalistin Andie (Kate Hudson) schreibt einen Artikel darüber, wie man einen Mann in nur zehn Tagen vergrault – ohne zu wissen, dass Ben (Matthew McConaughey) genau das Gegenteil beweisen will. Perfekt für einen lockeren Filmabend, denn die charmante Komödie sorgt für viele Lacher und eine süße Liebesgeschichte.

Rendezvous mit Joe Black

Der Medienmogul William Parrish (Anthony Hopkins) bekommt unerwarteten Besuch: Der Tod höchstpersönlich (Brad Pitt) erscheint in Menschengestalt. Doch als Joe sich in Parrishs Tochter (Claire Forlani) verliebt, wird die Lage kompliziert. Ein eleganter, melancholischer Film mit einer außergewöhnlichen Liebesgeschichte – perfekt für einenromantischen Abend.

La Dolce Villa

Olivia kauft für den symbolischen Betrag von einem Euro eine baufällige Villa in Italien, um sie zu renovieren. Ihr Vater Eric reist nach Italien, um sie davon abzuhalten. Doch vor Ort lernt er die Bürgermeisterin des Ortes, Francesca Pucci, kennen, zu der er ein enges Verhältnis entwickelt. Er muss jedoch dringend in die Vereinigten Staaten zurückkehren.

Zum Kuscheln: Thriller und Horrofilme für Netflix and Chill

Im ersten Moment denkt man vielleicht nicht unbedingt an Horrorfilme, wenn man an Filme für ein Date denkt. Und doch können sie bei „Netflix and Chill“ den gewünschten Effekt haben – schließlich kuschelt man sich bei gruseligen Szenen gerne mal an. Wir stellen Ihnen 4 gute Horrorfilme für Ihr Date vor.

Cam

Dieser Horrorthriller verbindet spannende Elemente mit einem anrüchigen Milieu… Es geht um das Camgirl Lola, die sich per Webcam mit ihren Zuschauern verbindet und ihnen alle möglichen sexuellen Wünsche erfüllt. Damit verdient sie gutes Geld, doch ihre Familie weiß nichts von dem Job. Lola, die eigentlich Alice heißt, gerät in Bedrängnis, als sie feststellt, dass jemand ihre Identität und ihren Kanal stiehlt: Ihr Kanal ist live und die Frau, die dort vor dem Cam steht, sieht genauso aus wie sie. Wie soll Alice ihr gestohlenes Leben zurückbekommen ohne dass ihr Umfeld von ihrem Beruf erfährt?

The Babysitter

Hier geht es zwar blutig, aber auch lustig zu, denn „The Babysitter“ ist eine Horrorkomödie. Der zwölfjährige Cole fragt sich, was seine hübsche Babysitterin Bee wohl macht, während er schläft und beschließt daher, sie heimlich zu beobachten. Er sieht, dass Bee Besuch von ihren Freunden bekommt und sie Wahrheit oder Pflicht spielen. Doch das Spiel gerät außer Kontrolle und Cole realisiert, dass Bee und ihre Freunde Teil einer blutrünstigen Sekte sind…

Don’t breathe

Die Jugendlichen Rocky, Alex und Money leben in Detroit und halten sich mit Einbrüchen über Wasser. Sie träumen von einem besseren Leben und wollen raus aus Michigan. Sie beschließen, bei einem blinden Veteranen einzubrechen, der eine Menge Geld im Haus haben soll. Doch der Plan geht furchtbar schief…

Filme mit Erotik

Sie suchen Filme für Netflix and Chill, die zwischen Ihnen für prickelnde Stimmung sorgen? Dann schauen Sie doch gemeinsam einen Film, in dem es erotisch zugeht.

Fifty Shades of Grey

Das Drama um die schüchterne Ana und den reichen Christian Grey war einer der größten Kinohits der vergangenen Jahre, auch wenn nicht unbedingt jeder etwas mit den Filmen anfangen kann. Für Netflix and Chill ist der Film aber sicher gut geeignet – spätestens dann, wenn Christian Grey die Türen zu seinem „Spielzimmer“ öffnet…

Mea Culpa

Der berühmte Künstler Zyair Malloy (Trevante Rhodes) wird beschuldigt, seine Freundin ermordet zu haben. Seine Anwältin Mea Harper (Kelly Rowland) übernimmt den Fall und versucht herauszufinden, was wirklich passiert ist. Nach und nach verliert Mea ihre professionelle Zurückhaltung und stürzt sich schließlich in eine leidenschaftliche Affäre mit dem verführerischen Mandanten.

Lady Chatterleys Liebhaber

Eine unglückliche Adelige beginnt eine verbotene Affäre mit einem Wildhüter. Sinnlich, romantisch und tragisch, ein Film, der Emotionen und Erotik verbindet.

Obsession

Ein erfolgreicher Arzt beginnt in dieser Mini-Serie eine leidenschaftliche Affäre mit der Verlobten seines Sohnes. Erotischer Nervenkitzel mit psychologischer Tiefe, ideal für eine intensive Filmnacht.

Y Tu Mamá También

Zwei Teenager begeben sich mit einer älteren Frau auf einen Roadtrip voller Abenteuer und sexueller Entdeckungen. Leidenschaftlich und philosophisch, für alle, die tiefsinnigere Erotikfilme mögen.

Und jetzt wünschen wir viel Spaß bei diesen Filmen für den „Netflix and Chill“-Abend!