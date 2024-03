Nespresso am Marktplatz in Stuttgart: Filiale öffnet heute das letzte Mal

Nespresso am Marktplatz in Stuttgart

Wenn an diesem Dienstag um 19 Uhr Nespresso seine Türen am Marktplatz schließt, endet damit die Geschichte des Experten für Kaffeemaschinen und Kaffeekapseln an dieser Stelle in der Stuttgarter Innenstadt. Aber das Unternehmen kehrt der Landeshauptstadt nicht den Rücken zu. Ein Umzug steht an – und zwar auf die Königstraße. Dort, wo das spanische Modelabel Massimo Dutti nach dem Auszug eine Lücke hinterlassen hat, zieht Nespresso am 28. März ein – in das Gebäude Nummer 21, nur etwa 200 Meter vom alten Standort entfernt.