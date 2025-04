Nervige Bodenwelle: Der „Erdmannhäuser Hubbel“ kommt weg

Seit fast zwei Jahren bremst eine Bodenwelle zwischen Erdmannhausen und Marbach (Kreis Ludwigsburg) den Verkehr. Jetzt wird sie repariert. Warum hat das so lange gedauert?

Es ist im Raum Marbach so etwas wie die Bodenwelle des Jahres. Nein, sogar eher die Bodenwelle der vergangenen Jahre: Zwischen dem Kreisverkehr Schweißbrücke bei Erdmannhausen und der Ortseinfahrt Marbach hat sich die Fahrbahn an einer Stelle dermaßen abgesenkt, dass dort Tempo 30 gilt. Mitten auf freier Strecke auf der Landstraße, einige hundert Meter vor dem Ortsschild der Schillerstadt.

Dass der „Erdmannhäuser Hubbel“ nur im Schneckentempo durchrollt werden kann, das hat bei vielen Verkehrsteilnehmern mindestens genervtes Augenrollen verursacht. Für deutliches Kopfschütteln hingegen sorgt die lange Zeit, die das Problem schon besteht. Im Juni 2023 wurden die Tempo-30-Schilder aufgestellt.

Auf der Suche nach der Ursache

Jetzt, fast zwei Jahre später, tut sich endlich was. Die Schadstelle soll saniert werden, teilt das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart dieser Tage mit. Die Behörde ist für die Landesstraße 1124 verantwortlich. Im vergangenen Sommer hatte das RP Erkundungsarbeiten durchführen lassen, um die genaue Ursache für die Absenkung des Bodens zu ermitteln, was für die Sanierung wichtig sei. Das Ergebnis: Im Bereich der Bodenwelle wurden in einer etwa drei Meter tief liegenden Erdschicht Setzungen festgestellt.

Die schadhafte Stelle hätte, so war der Plan, im besten Falle noch Ende vergangenes Jahr repariert werden sollen, stellte das Regierungspräsidium damals in Aussicht. Allerdings: „Wie schnell sich am Ende ein Projekt tatsächlich verwirklichen lässt, ist in erster Linie abhängig von der Auslastung der erforderlichen Firmen und Gutachter“, sagte eine Sprecherin damals.

Tempo 30 ist dann Geschichte

Nun ist es also so weit: Dem Hubbel geht es an den Kragen. Von Freitag, 25. April, bis voraussichtlich Sonntag, 27. April, saniert das Regierungspräsidium Stuttgart die Schadstelle auf der Landesstraße 1124 zwischen Marbach und Erdmannhausen. Die Fahrbahnabsenkung soll innerhalb dieses Wochenendes repariert werden.

Dafür wird der Streckenabschnitt der L 1124 zwischen dem Gewerbegebiet Ochsenweg in Erdmannhausen und Max-Eyth-Straße in Marbach von Freitag, 12 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 18 Uhr, voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung über die K 1603 Erdmannhäuser Straße und Riedstraße wird eingerichtet. In Gegenrichtung erfolgt die Umleitung entsprechend umgekehrt.