Neobank: N26-Mitbegründer zieht sich aus operativem Geschäft zurück

N26-Mitgründer Maximilian Tayenthal zieht seinen Rückzug als Co-CEO vor. Was hinter dem schnellen Wechsel an der Spitze der Digitalbank steckt.
Berlin - Der Mitbegründer der Digitalbank N26, Maximilian Tayenthal, zieht sich schneller aus dem operativen Geschäft zurück als erwartet. Der Österreicher kündigte an, seine Rolle als Co-CEO bereits zum 31. Dezember 2025 niederzulegen und nicht - wie ursprünglich geplant - im April 2026. Übergangsweise wird Finanzvorstand Arnd Schwierholz den Posten übernehmen. Zuerst hatte das "Handelsblatt" über den vorzeitigen Führungswechsel berichtet.