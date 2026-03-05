Neobank: Europas führende Digitalbank Revolut wagt sich auf US-Markt

Revolut greift nach der US-Bankenlizenz – gelingt dem britischen Fintech, woran andere Europäer scheiterten? Was den Schritt so riskant und spannend macht.
London - Die britische Neobank Revolut expandiert auf den hart umkämpften US-amerikanischen Bankenmarkt. Europas führende Digitalbank reichte in den Vereinigten Staaten offiziell Antrag auf eine nationale Bankenlizenz ein. Revolut will künftig in den USA Bankdienstleistungen ohne zwischengeschaltete Partnerinstitute direkt auf den US-Markt anbieten.