Bei Filmpremiere in Los Angeles Alyson Hannigan und Sarah Michelle Gellar feiern "Buffy"-Reunion

Alyson Hannigan und Sarah Michelle Gellar trommeln derzeit in den USA für den guten Zweck. Bei der Premiere des Films "Pretty Hurts", der über die Gefahr und Vorbeugung von Meningitis aufklären soll, strahlten sie in Los Angeles Arm in Arm in die Kameras.