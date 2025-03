Nena wird 65:: Die NDW-Ikone feiert Geburtstag

In der deutschen Musiklandschaft ist Nena (65) bis heute eine Institution. Über 40 Jahre nach ihrem großen Durchbruch Anfang der 1980er ist die Sängerin weiterhin erfolgreich im Geschäft und erobert mit ihren Alben regelmäßig die deutschen Charts. Den jüngeren Generationen ist sie zudem als Jurorin von Castingshows wie "The Voice of Germany" und "The Voice Kids" bekannt.

Dass die am 24. März 1960 als Gabriele Susanne Kerner in Hagen geborene Sängerin nicht nur in Deutschland eine Berühmtheit ist, sondern auch in vielen anderen Ländern der Erde, hat entscheidend mit ihrem größten Hit "99 Luftballons" zu tun. Und kurioserweise mit der Berliner Musikerin und Autorin Christiane Felscherinow (62), die Ende der 1970er-Jahre durch das Buch "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" als heroinsüchtige Jugendliche Christiane F. bekannt wurde.

Spektakulärer Durchbruch mit "99 Luftballons"

Bereits mit ihrer allerersten Single "Nur geträumt" hatten Nena und ihre Band im Jahr 1982 auf Anhieb die Charts gestürmt und innerhalb kürzester Zeit 40.000 Exemplare verkauft. Richtig durch die Decke ging die Karriere der NDW-Ikone jedoch erst im Januar 1983, als das Debut-Album "Nena" auf den Markt kam und den wesentlich größeren Hit "99 Luftballons" an das deutsche Publikum auslieferte.

Das poppige Antikriegslied erklomm die Spitze der deutschen Single-Charts, hielt sich dort geschlagene 23 Wochen und löste einen riesigen Nena-Hype aus - der sich mit einer kleinen Verzögerung dann auch über andere Kontinente ausbreiten sollte.

Christiane F. sorgt für Karriere-Turbo

Dass Nena mit ihren "99 Luftballons" auch international durchstartete, hat sie einem riesigen Zufall zu verdanken. Und in diesem Zusammenhang auch ihrer Kollegin Nina Hagen (70) und dem damaligen "Junkie-Star" Christiane F.. Letztere hielt sich im März des Jahres 1983 gerade in Los Angeles auf, um den Film "Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" in den USA zu promoten. Zusammen mit Nina Hagen war sie dort Gast in der Sendung des seinerzeit sehr bekannten Radio-DJs Rodney Bingenheimer (77).

Als dieser sich nach ihrem Musikgeschmack erkundigte, zauberte sie eine aus Deutschland mitgebrachte Kassette aus der Tasche und ließ den verdutzten Radiomann prompt "99 Luftballons" über den Äther schicken. Was sie damit auslösen würde, hätte sich die umtriebige Berlinerin wohl in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen können: Bingenheimer war von dem fetzigen Synthierock-Song aus Germany derartig angetan, dass er das Stück in weiteren Sendungen immer wieder abfeierte und damit auch in den USA landesweit bekannt machte.

Ein Song erobert den Erdball

Trotz des deutschen Textes wurde der Song derartig populär, dass er im März 1983 auf Platz zwei der US-Charts stieg und endgültig zum Millionenseller avancierte. Kurz danach stürmte "99 Luftballons" auch in Japan, Mexiko, Kanada und Australien die Hitparaden. Eine hastig aufgenommene englischsprachige Version des Liedes schaffte es wenig später auch in Großbritannien an die Spitze der Charts.

Welche Version des Superhits auf Nenas Party zu ihrem heutigen 65. Geburtstag erklingen wird, ist nicht bekannt. Dass sie es zu diesem Anlass richtig krachen lassen will, berichtete sie jedoch bereits in einem Interview mit der "Bild". Dort sagte sie: "Ich freue mich auf eine schöne Geburtstagsparty, wo wir ausgiebig tanzen werden. Das habe ich mir für dieses Jahr gewünscht. Den Tanz in den Frühling, der alles neu erblühen lässt und für Neuanfang steht."