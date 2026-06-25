Nena: Sängerin bricht sich das Handgelenk – Auftritt bei Würth Open Air abgesagt

Die Musikerin ist einem Instagram-Beitrag zufolge auf einem nassen Stein ausgerutscht. Am Freitagmorgen werde sie operiert. Ein Auftritt wird verschoben, ein anderer ist abgesagt.

Popsängerin Nena (66) hat sich ihr linkes Handgelenk gebrochen. „Ihr Lieben, gestern Abend bin ich auf einem nassen Stein ausgerutscht und hab mir dabei mein Handgelenk gebrochen“, heißt es in einem Beitrag auf der Plattform Instagram. „Das ist mein erster Knochenbruch ever.“ Die Sängerin sei trotz Verletzung wohlauf und werde am Freitagmorgen operiert.

Einen Auftritt auf der Musikveranstaltung Würth Open Air im Nordosten Baden-Württembergs hat Nena abgesagt, wie der Veranstalter bereits bestätigt hat. Ein geplantes Konzert in Hannover wird demnach verlegt.

Konzert in Hannover soll am 12. Juli nachgeholt werden

Auf dem Würth Open Air wäre die Musikerin („99 Luftballons“, „Nur geträumt“) planmäßig am 26. Juni aufgetreten. Das Konzert in Hannover war für den 28. Juni geplant. Es soll am 12. Juli nachgeholt werden, wie es in dem Beitrag heißt.

Eine Anfrage an das Management der Sängerin, die bürgerlich Gabriele Susanne Kerner heißt, blieb zunächst unbeantwortet. Wann und wo sich der Unfall ereignet hat, geht aus dem Post nicht hervor.

Auf einem Bild trug die Sängerin, die seit vielen Jahren in Hamburg lebt, einen Gipsverband. Fans wünschten ihr Genesung.