Nena: Sängerin bricht sich das Handgelenk – Auftritt bei Würth Open Air abgesagt

Die Musikerin ist einem Instagram-Beitrag zufolge auf einem nassen Stein ausgerutscht. Am Freitagmorgen werde sie operiert. Ein Auftritt wird verschoben, ein anderer ist abgesagt.
Popsängerin Nena (66) hat sich ihr linkes Handgelenk gebrochen. „Ihr Lieben, gestern Abend bin ich auf einem nassen Stein ausgerutscht und hab mir dabei mein Handgelenk gebrochen“, heißt es in einem Beitrag auf der Plattform Instagram. „Das ist mein erster Knochenbruch ever.“ Die Sängerin sei trotz Verletzung wohlauf und werde am Freitagmorgen operiert.