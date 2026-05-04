35 Jahre und 100 Folgen lang ermittelten Batic und Leitmayr im Münchner "Tatort". Nun erhielten die Schauspieler Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl den Ehrenpreis des Deutschen FernsehKrimi-Festivals. Ihr Nachfolger Ferdinand Hofer hielt die Laudatio.
Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) haben den Ehrenpreis des Deutschen FernsehKrimi-Festivals entgegengenommen. Als "Tatort"-Duo Batic und Leitmayr haben die beiden Schauspieler 35 Jahre lang und in 100 Folgen das TV-Publikum begeistert. "35 Jahre - es war wirklich ein Traum", sagte Udo Wachtveitl einer Pressemitteilung zufolge: "Mit wem wir alles zusammenarbeiten durften. Und vor allem, dass die Leute uns so angenommen haben und wir so mit dieser Stadt vernäht wurden, mit München. Das war ein großes Glück!"