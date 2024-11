Nein zu Gewalt an Frauen auf den Fildern: Diese Schuhe stehen für 155 getötete Frauen

1 Vier Umzugskartons voller roter Schuhe werden die Mitglieder des Vereins Frauen helfen Frauen auf dem Dr.-Peter-Bümlein-Platz auspacken. Foto: privat

155 Frauen sind im vergangenen Jahr in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht worden. Die Aktion „Rote Schuhe“ will an diesem Samstag in Bernhausen gleichzeitig mahnen und sensibilisieren.











Link kopiert



Vier Umzugskartons voller roter Schuhe werden die Frauen des Vereins Frauen helfen Frauen Filder an diesem Samstag, 23. November, in Bernhausen auf dem Dr.-Peter-Bümlein-Platz auspacken. Gezählt hat Tanja Schneider die Schuhe nicht. „Es ist in jedem Fall eine beeindruckende Menge“, sagt die Mitarbeiterin der Beratungsstelle des Vereins. Die roten Schuhe sollen mahnen und sensibilisieren. Sie stehen stellvertretend für die 155 Frauen, die laut Statistik des Bundeskriminalamts 2023 deutschlandweit von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet worden sind.