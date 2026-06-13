Nein, es ist nicht sein Baby: Herzogin Meghan scherzt über rote Babyhaare

Herzogin Meghan hat auf Instagram Fotos mit dem rothaarigen Baby einer engen Freundin geteilt - und gleich vorgesorgt: Nein, das Kind sei nicht von Prinz Harry, scherzte die Herzogin von Sussex mit Blick auf die roten Haare ihres Mannes.

Meghan, Herzogin von Sussex (44), hat auf Instagram für einen heiteren Moment gesorgt - und einer Spekulation gleich den Wind aus den Segeln genommen. Wie das US-Magazin "People" berichtet, teilte sie am Freitag in ihren Instagram-Storys mehrere Aufnahmen ihrer engen Freundin Kelly McKee Zajfen (45) und deren kleinem Sohn Jack Oliver. Auf einem der Bilder hält McKee Zajfen den Jungen strahlend in den Armen.

Ein weiteres Foto zeigt Meghan selbst, wie sie den rothaarigen Säugling im Arm hält und ihm einen Kuss auf den Kopf gibt. Dazu schrieb sie: "Wir wissen ja, dass ich einen Rotschopf liebe." Eine Anspielung auf ihren Ehemann Prinz Harry (41).

Vorsorglicher Scherz

Scherzhaft fügt Meghan hinzu: "Und lasst mich euch aufhalten, bevor sie anfangen - nein, es ist nicht sein Baby", schrieb sie im Hinblick auf die roten Haare ihres Mannes. Die Herzogin nahm damit jene Kommentare vorweg, die sich beim Anblick eines rothaarigen Kindes womöglich aufgedrängt hätten.

Kelly McKee Zajfen reagierte gelassen und humorvoll: Die 45-Jährige teilte beide Storys auf ihrem eigenen Profil erneut. Auf Meghans Scherz über den Prinzen antwortete sie schlicht mit "Hahahahahhahahahahah".

Ein Baby nach einem schweren Verlust

Hinter dem fröhlichen Schnappschuss steht eine Familiengeschichte, die von einem Schicksalsschlag geprägt ist. McKee Zajfen hatte ihre Schwangerschaft im November 2025 öffentlich gemacht. Wenige Tage vorher feierte sie den 13. Geburtstag ihrer Tochter Lily mit einem emotionalen Instagram-Beitrag, in dem sie zugleich an den Verlust von Lilys Zwillingsbruder George erinnerte.

George war im Alter von neun Jahren an den Folgen einer COVID-19-Erkrankung und einer viralen Meningitis gestorben, wie das US-Magazin schreibt. Jack trägt heute denselben zweiten Vornamen wie sein Bruder - eine stille Verbindung zwischen den Geschwistern.

"Freude und Trauer im selben Atemzug"

Wenige Wochen nach Jacks Ankunft im März sprach McKee Zajfen offen darüber, wie sich das Leben mit einem Neugeborenen nach dem Tod ihres Sohnes anfühlt. In einem Instagram-Beitrag schrieb sie: "Ich gehe diesen Weg jetzt ganz anders. Bewusster im Umgang mit der Zeit. Geduldiger. Präsenter. Mir ist bewusster, wie zerbrechlich und kostbar dieses Leben wirklich ist und wie viel Glück wir haben, jeden Tag geschenkt zu bekommen."

Und weiter: "Ich halte Freude und Trauer jeden einzelnen Tag im selben Atemzug. Sie existieren jetzt nebeneinander, verwoben mit jedem Tag, jedem Moment, jedem Meilenstein. Das wird immer so sein."