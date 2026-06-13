Nein, es ist nicht sein Baby: Herzogin Meghan scherzt über rote Babyhaare

Herzogin Meghan hat auf Instagram Fotos mit dem rothaarigen Baby einer engen Freundin geteilt - und gleich vorgesorgt: Nein, das Kind sei nicht von Prinz Harry, scherzte die Herzogin von Sussex mit Blick auf die roten Haare ihres Mannes.
Meghan, Herzogin von Sussex (44), hat auf Instagram für einen heiteren Moment gesorgt - und einer Spekulation gleich den Wind aus den Segeln genommen. Wie das US-Magazin "People" berichtet, teilte sie am Freitag in ihren Instagram-Storys mehrere Aufnahmen ihrer engen Freundin Kelly McKee Zajfen (45) und deren kleinem Sohn Jack Oliver. Auf einem der Bilder hält McKee Zajfen den Jungen strahlend in den Armen.