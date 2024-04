1 Unfall in Neidlingen (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In Neidlingen ist ein 37-Jähriger betrunken mit seinem Auto unterwegs – und kommt von der Fahrbahn ab. Was über den Unfall bekannt ist.











Link kopiert



In Neidlingen ist es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei kam ein 37-Jähriger erkennbar alkoholisiert in der Mühlstraße von der Fahrbahn ab. Der Mann war demnach gegen 22 Uhr mit seinem Peugeot 308 auf der Mühlstraße in Richtung L 1200 unterwegs, als er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam.