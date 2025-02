Neidisch wegen Staffel drei: Jennifer Coolidge wünscht White Lotus-Seriengatte Schreckliches

In Staffel drei von "The White Lotus" taucht Tanyas Gatte Greg unter falschem Namen wieder auf. Tanya-Darstellerin Jennifer Coolidge wünscht ihrem ehemaligen Serienehemann ein "schreckliches" Schicksal.

Jennifer Coolidge (63) wünscht ihrem ehemaligen Seriengatten nur das Schlechteste. Die Figur des Greg taucht in der dritten Staffel von "The White Lotus" wieder auf. Wenn auch unter falschem Namen. Coolidges Kultcharakter Tanya hat hingegen das Finale von Season zwei nicht überlebt. Und ihr von Jon Gries (67) gespielter Ehemann war an dem Mordkomplott gegen sie beteiligt.

"Ich hoffe, er kriegt etwas ab", sagte Jennifer Coolidge zu "Forbes". "Ich hoffe, sie tun ihm etwas Schreckliches an." Mit "sie" meint die Schauspielerin vor allem Serienschöpfer Mike White (54). Den lobt sie in höchsten Tönen, obwohl sie "neidisch" ist, diesmal nicht dabei zu sein.

"Mike White kann eine Geschichte besser erzählen als jeder andere", sagte sie zu "Forbes". "Oh, das wird richtig gut werden!", schwärmte Coolidge von Staffel drei. "Ich hatte einfach das Gefühl, dass alles, was er aufgebaut hat, wirklich unheimlich ist - man ist sich noch nicht ganz sicher, was die Leute vorhaben", so die "American Pie"-Darstellerin weiter. Ihre Vermutung: "Irgendetwas wird furchtbar schiefgehen. Ich glaube, es wird wirklich schiefgehen".

Rückkehr als Tanyas Zwillingsschwester?

Den Hoffnungen, Jennifer Coolidge könnte als Tanyas Zwillingsschwester zurückkehren, erteilt sie eine Absage. "Es ist nicht so, dass ich es mir nicht gewünscht hätte oder so, aber es passiert nicht." Die Serie brauche sie einfach nicht.

Staffel drei von "The White Lotus" läuft seit dem 17. Februar immer montags bei Sky, nur einen Tag nach der Premiere in den USA. Jennifer Coolidge ist in den Vereinigten Staaten gerade mit "Riff Raff" in den Kinos gestartet. In Deutschland läuft die Krimikomödie mit Bill Murray (74) und Ed Harris (74) am 27. März an.