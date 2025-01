Neffe der Schauspielerin enthüllt: Meryl Streep: So dramatisch war ihre Flucht vor dem Feuer

1 Meryl Streep ist eine der vielen Betroffenen, die ihr Zuhause verlassen mussten, um sich vor den Bränden in Sicherheit zu bringen. Foto: imago images/ABACAPRESS/Genin Nicolas

Fast wie in einem Hollywood-Actionfilm gestaltete sich die Evakuierung von Meryl Streep vor den verheerenden Bränden in Los Angeles: Die Schauspielerin musste sich wortwörtlich einen Weg freischneiden, um ihr Grundstück verlassen zu können.











Link kopiert



Selbst ist die Frau: Schauspielerin Meryl Streep (75) nahm im wahrsten Sinne des Wortes ihr Schicksal selbst in die Hand, als Anfang Januar im Los Angeles County Waldbrände wüteten. Wie ihr Neffe, Schriftsteller und Essayist Abe Streep, in einem am 29. Januar veröffentlichten Essay im "New York Magazine" schilderte, musste die Oscarpreisträgerin sich ihren Weg vom Grundstück freischneiden, um sich retten zu können.