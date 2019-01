Neckartor in Stuttgart Erneuter Protest gegen Diesel-Fahrverbote

Von Josef Schunder 16. Januar 2019 - 15:47 Uhr

Vergangene Woche hat eine Privatinitiative das erste Mal am Neckartor gegen das Diesel-Fahrverbot demonstriert. Am Samstag folgt die zweite Auflage. Die Stadt rechnet mit bis zu 500 Demonstranten.





Stuttgart - Gut eine Woche nach der ersten Demonstration gegen die Diesel-Fahrverbote in der Umweltzone Stuttgart wird es an diesem Samstag zu einer Neuauflage kommen – voraussichtlich auch mit mehr Teilnehmern. Die von einer Privatperson organisierte Protestveranstaltung soll von 16.30 bis 18 Uhr im Bereich Neckartor stattfinden – dort, wo seit Jahren mehr oder weniger überhöhte Werte von Feinstaub und Stickstoff gemessen worden sind.

Zwei Spuren stadtauswärts gesperrt

Dazu würden etwa 350 bis 500 Teilnehmer erwartet, sagte ein Mitarbeiter von Ordnungsbürgermeister Martin Schairer (CDU). Von der Einmündung der Hauffstraße in die Straße Am Neckartor bis zur Kreuzung mit der Heilmannstraße würden zwei stadtauswärts führende Fahrspuren für die Demonstration vorübergehend gesperrt. Deshalb sei in der fraglichen Zeit mit Staus zu rechnen, auch wenn eine Spur befahrbar bleiben soll. Bei der ersten Demo hatte der Initiator etwa 50 Teilnehmer angemeldet. Tatsächlich kamen dann etwa 250 Personen. Eine Fahrspur war gesperrt.