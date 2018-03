Neckartenzlingen im Kreis Esslingen Tödlicher Crash, brennende Autos - Bundesstraße gesperrt

03. März 2018

Tragischer Unfall in Neckartenzlingen im Kreis Esslingen. Bei einem Frontalzusammenstoß gibt es einen Toten, mehrere Schwerverletzte (darunter auch Kinder) – außerdem ist die B312 gesperrt.





Neckartenzlingen - In Neckartenzlingen im Kreis Esslingen ist es am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam es auf der B312 aus noch ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß. Zwei Pkw gingen in Flammen auf.

Bei dem Unfall starb mindestens eine Person, zudem gab es mehrere Schwerverletzte. Darunter wohl auch Kinder.

Die Polizei und die Feuer sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zudem kreisen mehrere Hubschrauber über der Unfallstelle.

Die B312 musste im Anschluss an den Crash für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

