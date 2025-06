1 Mit einem Rettungshubschrauber kam die Schwerverletzte in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Daniel Karmann/dpa

Eine Mitarbeiterin einer Firma in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) hat sich am Dienstag im Lager schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.











Eine 49-jährige Mitarbeiterin einer Firma in der Stuttgarter Straße in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) hat sich am Dienstag bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.