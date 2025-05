Brand in Recycling-Anlage hält Feuerwehr in Atem

5 Der Brand war in einer Recycling-Anlage in Neckartailfingen ausgebrochen. Foto: SDMG

Am Samstagabend bricht ein Feuer in einer Recycling-Anlage in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) aus. Die Feuerwehr rückt an und löscht bis in den Sonntagmorgen.











Die Feuerwehr ist am späten Samstagabend zu einem Großeinsatz in die Neckarstraße nach Neckartailfingen ausgerückt. In einer Recycling-Anlage war ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Feuerwehr war bis Sonntagmorgen im Einsatz.