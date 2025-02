Neckarsulm: Trio nach illegaler Botox-Behandlung festgenommen

1 Die Polizei ermittelt nach einer illegalen Botox-Behandlung. (Symbolbild) Foto: dpa/Peer Grimm

Braun werden und dazu noch faltenfrei: Das war in einem Neckarsulmer Sonnenstudio möglich - aber nicht legal. Polizisten haben den unerlaubten Schönheitsbehandlungen ein Ende gemacht.











Wegen mutmaßlich unerlaubten Behandlungen mit Botox in einem Sonnenstudio in Neckarsulm haben Polizisten zwei Männer und eine Frau in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) vorläufig festgenommen. Die Beamten erwischten einen 48-Jährigen am Sonntag in dem Studio, als er gerade einer Frau Botox spritzen wollte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann konnte demnach keine gültige Approbation als Arzt vorweisen. Seinen medizinischen Doktor hatte er in der Türkei gemacht, eine Freigabe durch die Bundesärztekammer für Deutschland gibt es aber nicht. Die Polizisten fanden bei dem Mann verschreibungspflichtige Medikamente und Bargeld als möglicher Bezahlung für die von ihm durchgeführten Behandlungen.