Die Polizei ermittelt gegen die junge Mutter (Symbolbild).

Eine junge Frau soll in Neckarsulm ihr eigenes Kind getötet haben. Der Säugling kam wohl lebend zur Welt. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die 17-Jährige.















Eine 17-jährige Frau soll in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ihr Kind getötet haben – nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Nach Angaben der Polizei wurde der Säugling am 4. August in der Wohnung der jungen Frau tot aufgefunden. Zuvor habe es einen Hinweis gegeben.

Das Kind soll lebend zur Welt gekommen und wohl anschließend erstickt worden sein. Der Frau wird Totschlag zur Last gelegt. Sie ist auf freiem Fuß. Nähere Angaben machte die Polizei auf Nachfrage nicht.