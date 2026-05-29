Neckarpark in Stuttgart: „Zu vermieten“, „zu verkaufen“ – Ungewöhnliche Hinweise im Vorzeige-Quartier

Die neuen Wohnungen im Neckarpark-Viertel in Stuttgart sind teils schon bewohnt, zum Teil stehen sie noch leer. Der Bauherr greift zu einem im Stuttgart nicht alltäglichen Mittel.
Der Neckarpark in Stuttgart-Bad Cannstatt gilt als Zukunftsquartier in Stuttgart. Es wurde nach dem Schwammstadt-Prinzip gebaut; heißt beispielsweise, dort bleibt das Regenwasser vor Ort und fließt nicht durch die Kanalisation davon. Und die Fassaden der bereits gebauten Häuser sind begrünt. Auch die Wohngebäude, die die Strenger Gruppe aus Ludwigsburg hochgezogen hat. Ungewöhnlich für Stuttgart und eine solche Wohnlage: An den Fassaden des Neubaus finden sich nicht nur Pflanzen, sondern auf Strenger-Pink auch Hinweise, dass hier noch etwas zu verkaufen oder zu vermieten ist. Ist die Nachfrage so mau?