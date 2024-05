Der Samstag der Großveranstaltungen ist in Bad Cannstatt mit einer Einstellung gestartet, die im weiteren Tagesverlauf in den Hintergrund gerückt ist: Unmut. Dieser stammte von tausenden Anhängern des VfB Stuttgart, die sich anlässlich des vereinspolitischen Machtkampfes auf einer Demonstration zusammenfanden. „VfB Stuttgart das sind wir“ und „Ihr habt uns verraten und verkauft“ waren zwei der Parolen der Teilnehmer, weitere Forderungen standen noch auf ihren Schildern. Der Protestmarsch zog sich vom Carré in Bad Cannstatt aus zur MHP-Arena und bildete den Auftakt zu einem Samstag der Superlative.

Südgipfel, Frühlingsfest und zwei Hallen-Events

Denn auf die Besucher und die Polizei warteten im Cannstatter Neckarpark gleich vier Großveranstaltungen: der Südgipfel in der Fußball-Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München, das dritte Frühlingsfest-Wochenende, dazu am Abend in der Porsche-Arena das Konzert von der Schlagersängerin Vanessa Mai und nebenan in der Schleyerhalle das Musical „Disney in Concert“.

Die schlechte Stimmung bei der um 14.15 Uhr vor der Haupttribüne des Stadions beendeten Demonstration schlug dann später in Feierlaune um. Schon zuvor hatten die aus dem Allgäu angereisten Gästefans Wolfgang und Jürgen auf dem Wasen „sehr positive Erfahrungen mit VfB-Fans gesammelt“. Und das, „obwohl wir am Eingang gewarnt wurden, dass wir als Bayern-Fans nicht reingehen sollen“, ergänzte Jürgen vor der Partie.

Die VfB-Fans Tobi und Jasmin verfolgten das Geschehen nach dem Abpfiff mitten in der Mercedesstraße. Das Paar aus Mittelhessen war bei den vergangenen drei VfB-Heimspielen im Stadion und wollte dieses Mal noch auf dem Frühlingsfest vorbei. „Es war spitze“, sagte Tobi nach dem 3:1 gegen den Rekordmeister. Der ganze Trubel rund um den Neckarpark schreckte sie nicht ab. „Das gehört dazu“, sagte die 22-Jährige. Beide freuten sich auf die Atmosphäre auf dem Festgelände, in dessen Richtung die VfB-Anhänger nach der Begegnung strömten.

Nur kleinere Delikte und das übliche Verkehrsaufkommen am Nachmittag

Laut der Polizei kam es nur zu einigen kleineren Delikten, das sei aber bei Großveranstaltungen dieser Dimension normal. Das Verkehrsaufkommen stufte sie am Samstagnachmittag angesichts der Menge an Veranstaltungen ebenfalls als „üblich“ ein. „Es ist alles ruhig und ohne nennenswerte Vorkommnisse verlaufen“, bilanzierte eine Sprecherin am Sonntag. Ein Mitarbeiter des SSB-Sicherheitsdienstes an der U-Bahnhaltestelle Neckarpark hatte sich am Samstagabend auch nicht über größere Zwischenfälle beklagen müssen. „Die meisten Fans sind direkt zum Wasen. Es war sehr ruhig“, sagte der Mann in der neongelben Weste.

Unweit von ihm füllte sich das Festgelände auf dem Wasen. Auch die VfB-Fans Ralf Kapfenstein aus Ludwigsburg und Udo Nagel aus Besigheim kombinierten die beiden Großveranstaltungen. „Jetzt gehen wir noch ins Zelt. Das gehört dazu“, waren sie sich am Abend einig. Bald spiele der VfB in der Champions League. Dann könne man nach Barcelona reisen und dort in den Zelten feiern, sagten sie schmunzelnd. So setzte sich der Samstag nicht mit Unmut, sondern mit Feierlaune, Schlager und Disney fort.