Neckarmühle wird verkauft: Beim letzten Hotel im Ort stehen die Zeichen auf Abschied

Das Benninger (Kreis Ludwigsburg) Hotel Neckarmühle soll veräußert werden. Dann wäre auch eine Umnutzung denkbar – von einem Anwesen, in dem teils extravagante Gäste eingecheckt haben.
Anja und Ralph Rath waren Quereinsteiger, als sie 2008 das Hotel in der Ostlandstraße 2 in Benningen übernommen haben. Sie gelernte Steuerfachgehilfin, er Zimmermann. Nun, fast 20 Jahre später, wissen die beiden aus dem Effeff, wie der Hase in der Branche läuft – und halten im Ort sogar die Fahne dafür hoch. Die Raths führen den einzigen noch verbliebenen größeren Beherbergungsbetrieb in der Gemeinde. Allerdings wohl nicht mehr lange. Das Ehepaar will sich von dem Anwesen trennen. Und wie das Gebäude dann genutzt wird, steht in den Sternen.