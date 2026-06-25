Neckarmühle wird verkauft: Beim letzten Hotel im Ort stehen die Zeichen auf Abschied

Das Benninger (Kreis Ludwigsburg) Hotel Neckarmühle soll veräußert werden. Dann wäre auch eine Umnutzung denkbar – von einem Anwesen, in dem teils extravagante Gäste eingecheckt haben.

Anja und Ralph Rath waren Quereinsteiger, als sie 2008 das Hotel in der Ostlandstraße 2 in Benningen übernommen haben. Sie gelernte Steuerfachgehilfin, er Zimmermann. Nun, fast 20 Jahre später, wissen die beiden aus dem Effeff, wie der Hase in der Branche läuft – und halten im Ort sogar die Fahne dafür hoch. Die Raths führen den einzigen noch verbliebenen größeren Beherbergungsbetrieb in der Gemeinde. Allerdings wohl nicht mehr lange. Das Ehepaar will sich von dem Anwesen trennen. Und wie das Gebäude dann genutzt wird, steht in den Sternen.

„Es muss nicht zwingendermaßen ein Hotel bleiben“, sagt Lars Brockstedt, der den Komplex für das Ludwigsburger Unternehmen Weitblick Immobilien vermarktet. Ein Interessent habe beispielsweise mit dem Gedanken gespielt, dort Mitarbeiterwohnungen anzusiedeln. Mit der Caritas habe man sich ebenfalls ausgetauscht. In den Gesprächen mit dem Sozialverband sei die Möglichkeit abgeklopft worden, das Hotel in ein Wohnheim für junge Menschen umzufunktionieren. Ralph Rath selbst hatte zudem in Erwägung gezogen, die Zimmer auf eigene Faust in altersgerechte Wohnungen umzubauen. Doch die Familie wollte sich dieses Geschäft dann doch nicht aufhalsen.

Wenn das Telefon mitten in der Nacht klingelt

Es hätte auch den Plan der Eheleute konterkariert, es künftig ruhiger angehen zu lassen. „Wenn man 365 Tage offen hat, kommt man hier nicht weg“, sagt Anja Rath. „Die ersten Jahre haben wir wirklich überhaupt nicht zugemacht, weder an Weihnachten noch an Neujahr“, erklärt die 55-Jährige. Das gehe auf Dauer an die Substanz. Zumal das Telefon manchmal mitten in der Nacht klingele. Dass die Kinder den Betrieb übernehmen, stehe ebenfalls nicht in Aussicht. Als vor wenigen Monaten Anja Raths Eltern gestorben sind, die einiges an Arbeit abgenommen hatten, war der Zeitpunkt gekommen, einen Schlussstrich zu ziehen.

„Ich habe gesagt, mir passiert es nicht, dass ich hier bis zum bitteren Ende wühle und mache und dann nichts mehr davon habe“, erklärt Anja Rath. Deshalb habe man einen Makler damit betraut, einen Käufer zu finden. 1,279 Millionen Euro werden für das Hotel aufgerufen, das über einen Frühstücksraum mit Theke und kleiner Küche, sieben Einzel- und elf Doppelzimmer sowie ein Apartment verfügt. Außerdem gehören zu dem Grundstück ein Außenbereich mit Biergarten, ein kleiner Innenhof und eine Scheune.

Auf dem Grundstück liegt nicht nur das Hotel selbst, sondern versetzt dahinter auch eine Scheune. Foto: Weitblick Immobilien

Letztere dient aktuell als Kühlhaus und Lager. „Man könnte die Scheune aber auch abreißen, um dann das Hotel um einen neuen Trakt zu erweitern. Unten wäre ein Gastraum für ein Restaurant mit großer Küche denkbar. Oben könnten weitere Zimmer entstehen“, sagt Ralph Rath. Die Umgestaltung des Fachwerkbaus in ein schmuckes Wohnhaus mit hohen Decken sei ebenfalls denkbar, ergänzt Lars Brockstedt. „Vielleicht kann man auch eine Eventlocation daraus machen“, sagt der Makler.

Grundsätzlich und unabhängig von der Scheune stärker ausspielen könne ein neuer Eigentümer die Karte Gastronomie, erklärt Brockstedt. Vorstellbar sei, einen klassischen Restaurantbetrieb zu etablieren. Die Raths nutzen den Gastraum im Hotel vor allem für die Ausgabe des Frühstücks. An einzelnen Abenden wird auch ein Vesper serviert.

Die haben uns das halbe Hotel auseinander genommen. Anja Rath über eine Gruppe von Gästen

Der Betrieb laufe gut, versichern die Raths. Es checkten viele Radtouristen und Monteure ein, sagt Anja Rath. Außerdem begrüße man immer wieder Gäste, die sich das benachbarte Marbach und Ludwigsburg anschauen wollen. Teilweise buchten auch Leute ein Zimmer, die per Boot auf dem Neckar angereist seien. Mit einigen Stammgästen hätten sich über die Jahre sogar Freundschaften entwickelt, sagt Ralph Rath. „95 Prozent der Kunden sind top“, hat der 60-Jährige beobachtet.

Die wenigen schwarzen Schafe haben ihn und seine Frau dafür ganz schön auf Trab gehalten. So wie der Monteur, der nach einer Sauftour auf dem Cannstatter Wasen ein Zimmer verwüstete. „Man kann sich kaum vorstellen, wie das aussah“, sagt Ralph Rath. Der Mann sei Teil einer größeren Gruppe von Arbeitern gewesen, die einen ungewöhnlich großen Durst entwickelt hätten. Der Getränkehändler ihres Vertrauens habe schon gefragt, was da los sei, dass sie immer wieder Nachschub an Bier orderten. „Die haben uns das halbe Hotel auseinander genommen“, sagt Anja Rath.

Anlaufstelle für Bekannte, die ein Zimmer brauchen

Das Hotel verfügt über 19 Zimmer unterschiedlicher Größe. Foto: Weitblick Immobilien

Ärgerlich für die Hoteliers sind auch die Gäste, die trotz Rauchverbot im Zimmer qualmen. Die Raths haben nicht ganz ernst gemeinte Hinweise anbringen lassen, dass man sich durchaus eine Kippe anzünden dürfe – allerdings nur gegen einen saftigen Zuschlag von 350 Euro.

Keine Probleme verursachten Bekannte von Ralph Rath, die bisweilen in der Neckarmühle nächtigten. Jedenfalls nicht den Hotelbetreibern. Eher schon den Gattinnen zuhause. Denn mit denen hatten die Kumpels Stress und brauchten interimsweise ein Ausweichquartier, wie Rath schmunzelnd erzählt.

Kann sein, dass es solche Anekdoten bald nicht mehr aus Benningen zu erzählen gibt – wenn mit dem Abschied der Raths tatsächlich das letzte Hotel im Ort Geschichte wäre.

Vom Schafstall zum Hotel

Was heute ein Hotel ist, war 1615 von der Gemeinde als Winterquartier für Schafe erbaut worden. 1899 übernahm der Turnverein Benningen das Ruder und nutzte das Gebäude als Turnraum. Das Anwesen wurde 1952 zu einer Getreidemühle, in den 1980er-Jahren zu einem Hotel umgebaut.

Anja und Ralph Rath kauften das Hotel 2008 und renovierten es. Sie wohnen direkt gegenüber, suchten seinerzeit eine neue Aufgabe und sagten sich: Das schaffen wir. Der Anfang war dann schwer, aber mit dem Schillerjahr 2009 in Marbach kamen viele Gäste. Seitdem brumme das Hotel, sagen die Eheleute.