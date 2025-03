1 Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

In einen Bahnhof fährt eine S-Bahn ein. Ein Mann gerät zu nah an die Bahnsteigkante und stürzt hinunter. Er soll laut Polizei betrunken gewesen sein.











In den Spalt zwischen einem fahrenden Zug und der Bahnsteigkante ist ein Mann am Bahnhof Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) gestürzt. Andere Reisende eilten dem 28-Jährigen zu Hilfe und retteten ihn am Samstag aus dem Gleis, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand demnach nicht.