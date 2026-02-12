Neckarbrücke bei Ludwigsburg: Darf ich hier fahren? Diese Bushaltestelle verwirrt viele Autofahrer

Die Busmarkierung an der Marbacher Straße am Stadteingang von Ludwigsburg verunsichert viele Autofahrer. Sie wechseln vorsichtshalber die Spur. Aber ist das wirklich nötig?
Auf der Marbacher Straße am Stadteingang von Ludwigsburg spielen sich immer wieder ungewöhnliche Situationen ab: Autos, die aus Richtung Neckarweihingen kommen, scheren kurz nach der Neckarbrücke plötzlich aus und wechseln auf die linke Spur – um nur wenige Meter weiter wieder zurück auf die rechte Spur zu wechseln. Andere Autofahrer fahren hingegen durchgängig auf der rechten Spur.