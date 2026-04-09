Neckar-Odenwald-Kreis: Wo ist Romeo? Greifenwarte vermisst Seeadler

Ein Greifvogel verschwindet bei einer Flugshow. Nun sucht eine Greifenwarte nach dem Jungtier. Warum die Mitarbeiter besorgt sind und was im Fall einer Sichtung zu tun ist.
Bei einer Flugshow der Greifenwarte der Burg Guttenberg ist der junge Seeadler Romeo davongeflogen - seitdem fehlt von dem Vogel jede Spur. Die Greifenwarte in Haßmersheim im Neckar-Odenwald-Kreis sucht nun nach dem Seeadler und bittet um Hinweise, wie eine Mitarbeiterin der Greifenwarte mitteilte. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.