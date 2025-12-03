Neckar-Odenwald-Kreis: Vier mutmaßliche Drogendealer in Haft

1 Die Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Seit Monaten hat die Kriminalpolizei eine mutmaßliche Dealerbande im Neckar-Odenwald-Kreis im Visier. Jetzt haben die Ermittler eine ganze Reihe Verdächtiger auf einmal festgenommen











Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei eine mutmaßliche Drogendealergruppe im Neckar-Odenwald-Kreis zerschlagen. Vier Männer kamen in Untersuchungshaft, vier weitere verdächtige Männer und eine verdächtige Frau kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.