Neckar-Odenwald-Kreis: Seeadler wieder da – Romeo hat Ausflug gut überstanden

Aufregung mit Happy End: Seit Ostermontag war der junge Seeadler Romeo auf Abwegen, doch dann klingelt das Telefon in der Greifenwarte. Wo hat sich Romeo herumgetrieben?
Der am Ostermontag von einer Greifenwarte ausgebüxte Seeadler Romeo konnte wieder eingefangen werden. Ein Anrufer habe sich am Donnerstag bei der Greifenwarte der Burg Guttenberg in Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) gemeldet, weil er einen großen Vogel in einem Baum in der Nähe des benachbarten Gundelsheim entdeckt habe, sagte eine Mitarbeiterin der Greifenwarte.