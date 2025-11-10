Neckar-Odenwald-Kreis: Polizei fasst 18-jährigen Betrüger bei Paketabholung an Schule

1 Unter dem Namen einer Schule hat ein 18-Jähriger versucht, Elektrogeräte im Wert von rund 100.000 Euro zu erbeuten (Symbolbild). Foto: Silas Stein/dpa

Große Bestellungen von Elektrogeräten fallen Unternehmen als möglicher Betrug auf. Die Polizei hat einem 18 Jahre alten Kriminellen nun eine Falle gestellt.











Unter dem Namen einer Schule hat ein 18-Jähriger versucht, im Neckar-Odenwald-Kreis Elektrogeräte im Wert von rund 100.000 Euro zu erbeuten. Über das Internet habe er die Geräte über mehrere Großhändler bestellt, berichtete die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Polizei. Einigen Unternehmen fiel der Betrugsversuch jedoch auf: Sie meldeten sich bei den Ermittlern.