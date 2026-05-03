Neckar-Odenwald-Kreis: Missglücktes Überholmanöver fordert zwei Menschenleben

Ein 49-jähriger Autofahrer überholt auf einer Landesstraße vor einer unübersichtlichen Kurve und kollidiert mit dem Seat einer 57-Jährigen – mit fatalen Folgen.

Eine 57 Jahre alte Seat-Fahrerin und ein 49-jähriger Dodge-Fahrer sind am späten Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 582 bei Osterburken-Bofsheim im Neckar-Odenwald-Kreis ums Leben gekommen. Die Beifahrer in den beiden Fahrzeugen wurden schwer verletzt. Grund war wohl ein missglücktes Überholmanöver des Dodge-Fahrers.

Wie die Polizei berichtet, war der 49-jährige Dodge-Fahrer auf er Landesstraße in Fahrtrichtung Bofsheim unterwegs. Vor einer unübersichtlichen Rechtskurve soll der 49-Jährige mehrere Fahrzeuge überholt haben. Direkt nach der Kurve kam ihm die Seat-Fahrerin entgegen und beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Dodge nach rechts gegen einen VW-Bus geschleudert. Der VW wurde von der Fahrbahn abgewiesen und aufgrund einer Böschung wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Fahrer des VW-Bus blieb unverletzt, der elfjährige Mitfahrer im VW-Bus wurde durch den Gurt leicht am Hals verletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die 41-jährige Beifahrerin im Dodge, sowie der 57-jährige Beifahrer im Seat mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

Zur Klärung der Unfallursache wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Neben der Polizei waren Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr, Notfallseelsorger und die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme und Erstellung des Gutachtens bis gegen 22.30 Uhr gesperrt.