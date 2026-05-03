Neckar-Odenwald-Kreis: Missglücktes Überholmanöver fordert zwei Menschenleben

Ein 49-jähriger Autofahrer überholt auf einer Landesstraße vor einer unübersichtlichen Kurve und kollidiert mit dem Seat einer 57-Jährigen – mit fatalen Folgen.
Eine 57 Jahre alte Seat-Fahrerin und ein 49-jähriger Dodge-Fahrer sind am späten Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 582 bei Osterburken-Bofsheim im Neckar-Odenwald-Kreis ums Leben gekommen. Die Beifahrer in den beiden Fahrzeugen wurden schwer verletzt. Grund war wohl ein missglücktes Überholmanöver des Dodge-Fahrers.