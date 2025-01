Neckar-Odenwald-Kreis: Mann rollt mit Auto in Neckar – Rettung in letzter Sekunde

Mann rollt mit Auto in Neckar – Rettung in letzter Sekunde

1 Der 57-Jährige konnte laut Polizeiangaben selbst aus dem Auto befreien und ans Ufer retten. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein alkoholisierter Mann sitzt abends in seinem Auto am Neckar, als der Wagen langsam in den Fluss rollt und schließlich flussabwärts treibt.











Ein alkoholisierter Mann ist im Neckar-Odenwald-Kreis mit seinem Auto in den Neckar gerollt - in letzter Sekunde konnte er sich retten. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie der Wagen des 57-Jährigen langsam in den Fluss rollte, wie die Polizei mitteilte. Der Zeuge versuchte noch, den Fahrer durch Hupen zu warnen, doch das Auto trieb flussabwärts und begann zu sinken.