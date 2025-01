1 Ein Mann hat offenbar einen anderen im Neckar-Odenwald-Kreis getötet (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Zwei Männer geraten in einer Gemeinschaftsunterkunft im Neckar-Odenwald-Kreis in einen Streit. Dann sticht einer von ihnen zu – mit fatalen Folgen.











Ein Mann soll in einer Gemeinschaftsunterkunft in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) einen anderen Mann getötet haben. Gegen den 61 Jahre alten Verdächtigen wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.