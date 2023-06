Die Polizei nimmt im Neckar-Odenwald-Kreis einen erst 14 Jahre alten Jungen fest. Er soll an seiner Schule mit schweren Straftaten gedroht haben. Was über den Fall bekannt ist.

Nachdem an zwei Schulen in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) Schriftzüge mit Androhungen entdeckt worden waren, hat die Polizei einen 14 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. In den Schriftzügen wurden schwerwiegende Straftaten für die kommenden Tage angedroht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus diesem Grund hätten das Polizeirevier Buchen und das Kriminalkommissariat Mosbach verstärkte Überwachungsmaßnahmen durchgeführt.

In den Fokus der Ermittler geriet laut Polizei ein 14-Jähriger, der der Schulleitung am Montag einen Schriftzug gemeldet hatte. Am Dienstag nahm die Polizei ihn fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden, hieß es. Die Ermittlungen dauern an. Es werde geprüft, dem Jugendlichen die Kosten für den Polizeieinsatz in Rechnung zu stellen.

Lesen Sie auch

In den zwei Schulen wurden am vergangenen Freitag, am Montag und am Dienstag die Schriftzüge entdeckt. Ob alle Taten zusammenhängen, wurde laut Polizei zunächst noch ermittelt.