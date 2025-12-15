Neckar-Odenwald-Kreis: Betrunken und ohne Führerschein – Fahrer rast auf Passant zu

1 Stark betrunken setzte sich ein Mann aus Mosbach hinters Steuer (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/Klaus Ohlenschläger

Stark betrunken setzt sich ein Mann hinters Steuer und möchte ausparken. Kurz darauf rast er auf einen Mann zu. Neben Alkohol hätte den Fahrer noch etwas am Autofahren hindern sollen.











Link kopiert



Mit rund drei Promille ist ein Autofahrer im Neckar-Odenwald-Kreis erst gegen einen Baum gefahren und dann auf einen Passanten zugerast. Der 43-Jährige sei zuvor mit seiner Frau in einer Gaststätte in Mosbach gewesen, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er seinen abgestellten Wagen ausparken wollen. Dabei sei er gegen den Baum gefahren.