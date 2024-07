1 Mit dem Erlös aus den Handys finanzierte der Paketzusteller seine Drogensucht. (Archivbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Im Neckar-Odenwald-Kreis und im Hohenlohekreis verschwinden zahlreiche Handy-Lieferungen. Die Polizei kommt einem 20-jährigen Paketboten auf die Schliche.











Ein Paketzusteller ist vom Amtsgericht in Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) zu 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit und über 11.000 Euro Schadenersatz verurteilt worden. Das Gericht sah es als bewiesen an, dass der 20-Jährige zahlreiche Pakete gestohlen hatte, in denen sich hauptsächlich Handys befanden, wie ein Polizeisprecher sagte.