Neckar-Odenwald-Kreis: 100 Meter weit geschleudert – Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer touchiert mit seiner Maschine ein Auto und verliert die Kontrolle. Der folgende Zusammenstoß hat schwerwiegende Folgen.
Knapp 100 Meter weit ist ein Motorradfahrer bei einem Frontalzusammenstoß im Neckar-Odenwald-Kreis geschleudert worden. Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Mann hatte zuvor mit seiner Maschine am Donnerstag den Angaben nach ein Auto auf einer Landstraße bei Billigheim touchiert, daraufhin die Kontrolle verloren und stieß dann frontal mit einem dahinter fahrenden Auto zusammen.