Bei einem Ausflug mit einem Schiff in Stuttgart ist ein Passagier des „Neckar-Käpt’n“ leicht verletzt worden. Es hatte offenbar technische Probleme mit dem Antrieb gegeben.

Ein Fahrgast ist am Sonntag bei einem Ausflug auf dem Neckar-Käpt’n leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei das Schiff mit mehr als 100 Passagieren an Bord mehrmals gegen das Ufer geprallt, nachdem es technische Probleme mit dem Antrieb gegeben hatte.

Das Ausflugsschiff war dem Bericht zufolge gegen 15.30 Uhr auf dem Neckar flussaufwärts von Poppenweiler in Richtung Hochberg unterwegs, als die Probleme beim Antrieb aufgetreten seien. Das Schiff war laut Polizei nur noch eingeschränkt manövrierbar und sei mehrmals leicht gegen das Ufer geprallt.

Der Kapitän habe daraufhin mit dem Schiff an einer Böschung angelegt, um den Schaden provisorisch zu beheben. Nach der Reparatur habe er die Fahrt bis nach Hochberg fortgesetzt und das Schiff an einer Anlegestelle festgemacht. Dort seien die Passagiere sicher an Land gebracht worden, um die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortzusetzen.

Feuerwehr und DLRG waren für Wasserrettung vorbereitet

Der verletzte Fahrgast sei ohne ärztliche Versorgung ausgekommen. Ein Sachschaden ist laut Polizei weder am Schiff noch am Ufer entstanden. Das Wasserschifffahrtsamt habe bis zur Überprüfung des technischen Problems ein Weiterfahrverbot ausgesprochen.

Da zunächst nicht klar gewesen sei, ob die 104 Fahrgäste über das Wasser gerettet werden müssen, hatte die Polizei die Feuerwehr, das DLRG und die Wasserschutzpolizei Stuttgart alarmiert.