Neckar bei Heidelberg: „Wir können schwimmen“ - Kanufahrer müssen gerettet werden

Ohne Rettungswesten und trotz Verbots: Eine Kanufahrerin ignoriert Polizeiwarnungen – und muss wenig später samt Crew aus dem Neckar gezogen werden.











Erst hat sie sich mehreren Anweisungen widersetzt und dann brauchte sie doch Hilfe: Eine Kanufahrerin ist mit ihren zwei Mitfahrern auf dem Neckar in Heidelberg gekentert und musste von Feuerwehr und den Helfern der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) gerettet werden. „Wir können schwimmen“, hatte sie noch kurz zuvor zur Wasserschutzpolizei gesagt, als sie kontrolliert worden war, wie die Polizei mitteilte. Rettungswesten trugen die drei demnach nicht.