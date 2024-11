Nebenrollen in Weihnachtsfilmen: Donna Kelce: Mutter von Taylor Swifts Freund über ihr Schauspieldebüt

Sollte US-Sängerin Taylor Swift (34) ihrem derzeitigen Freund, dem American-Football-Star Travis Kelce (35, Kansas City Chiefs) eines Tages tatsächlich das Jawort geben, wäre dessen Mutter Donna Kelce (72) die wohl berühmteste Schwiegermutter der Welt. Bis es soweit ist, genießt diese es offenbar in vollen Zügen, selbst ein wenig von dem Rampenlicht abzubekommen, in dem sich das Promi-Pärchen tummelt.

Die Nähe zu der blonden Pop-Prinzessin hat ihr nun sogar Gastrollen in zwei Weihnachtsfilmen des US-Senders "Hallmark Channel" beschert. Einer dieser Filme, "Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story", feiert am heutigen 30. November sein TV-Debüt, ein weiterer mit dem Titel "Christmas on Call" war bereits kürzlich ausgestrahlt worden. Dass "Holiday Touchdown" einen Bezug zum American Football besitzt, kommt gelegen. Es ist ein Thema, mit dem sich die Sportler-Mutti natürlich bestens auskennt. Im Gespräch mit dem US-Magazin "People" zeigte sich Donna Kelce von ihrer ersten Schauspielerfahrung begeistert.

Lesen Sie auch

Dreharbeiten im Stadion der Kansas City Chiefs

"Es gab so viele fantastische Veteranen der Hallmark-Filme, und es hat mir großen Spaß gemacht, von ihnen allen zu lernen", sagt sie. Viele Szenen des Films "Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story" seien in dem Football-Stadion in Kansas City gedreht worden, wo sie seit vielen Jahren die glänzende Karriere ihres Sohnes Travis von den Rängen aus verfolgt. In dem Film verkörpert Donna Kelce die Managerin eines Restaurants.

Bevor der Film am heutigen Abend in den USA über die Bildschirme flimmert, hat die Promi-Mama sich "Christmas on Call" schon mit den eigenen Enkeln angesehen. Wie sie dem Magazin erzählt, konnten diese gar nicht genug davon bekommen. "Sie sagten immer wieder: 'Spiel es zurück, spiel es zurück! Wir wollen DeeDee sehen!' Das war wirklich lustig.'"