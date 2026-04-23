Neben weiteren Stars: Matthias Schweighöfer übernimmt Rolle in Actionkomödie Mister

Matthias Schweighöfer soll in der Actionkomödie "Mister" mitwirken. Das Projekt vereint internationale Stars wie Walton Goggins, Chloë Grace Moretz und Pom Klementieff.
Matthias Schweighöfer (45) hat sich eine Rolle in der Actionkomödie "Mister" gesichert. Das berichtet das Branchenmagazin "Variety". Demnach stoßen auch Marvel-Star Pom Klementieff, "The Pitt"-Darstellerin Katherine LaNasa sowie der irische Schauspieler Micheál Neeson und Nachwuchsdarstellerin Serenity Grace Russell zum zuvor angekündigten Cast hinzu.